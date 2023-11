Inter, tempo di rinnovi: Mkhitaryan fino al 2025, le ultime su Dimarco e Dumfries

L'Inter pensa ai rinnovi di contratto di alcuni suoi giocatori e secondo quanto riportato da Sky Sport entro la fine dell'anno arriveranno le firme di due titolarissimi di Simone Inzaghi. Il primo è Henrikh Mkhitaryan, che firmerà il suo prolungamento fino al 2025, con opzione per la stagione successiva, mentre successivamente sarà il momento di Federico Dimarco, che entro Natale metterà nero su bianco il nuovo accordo con il club nerazzurro, club per il quale fa il tifo fin da bambino.

Capitolo Dumfries.

Per quel che riguarda Denzel Dumfries ci vorrà un po' più di tempo, ma la trattativa è già stata ben impostata tra le parti, con l'entourage dell'esterno destro olandese in costante contatto con la dirigenza dei vice campioni d'Europa. Mancano alcuni dettagli ma la fumata bianca arriverà in tempi relativamente brevi.

Lautaro e Barella: non c'è fretta.

Solo in seguito, dopo questa "tripletta", si penserà a quelli che saranno i rinnovi più importanti del 2024 e gli snodi fondamentali per il futuro nerazzurro. Non c'è fretta riguardo alle situazioni di Nicolò Barella e Lautaro Martinez: entrambi hanno ancora dei lunghi contratti, vogliono restare e saranno al centro delle trattative nei primi mesi dell'anno. Per trovare la giusta quadra economica e trattenere, con annessi e corposi adeguamenti dell'ingaggio, due beniamini dei tifosi.