Inter, tesoretto Lukaku? Mica tanto: Suning vuole reinvestire solo un terzo di quanto incasserà

vedi letture

I soldi di Romelu Lukaku per il futuro dell’Inter. I nerazzurri trattano la cessione al Chelsea del centravanti belga: un affare da oltre 100 milioni di euro, forse 130 che rappresentano la richiesta nerazzurra a oggi. Ma, di questi soldi, quanti sarebbero reinvestiti dai campioni d’Italia sul mercato? Sicuramente non tutti, ma in generale non tantissimi: secondo La Gazzetta dello Sport, l’indicazione della proprietà cinese dell’Inter è di reimmettere un terzo dell’incasso totale. Così, Marotta e Ausilio avrebbero a disposizione circa 40 milioni e per esempio un obiettivo come Dusan Vlahovic (che la Fiorentina valuta dai 60 in su) diventerebbe irraggiungibile, mentre si dovrebbe lavorare con l’Atalanta per abbassare la richiesta per Duvan Zapata, più vicina a queste cifre. La speranza è che, visto che la cessione di Lukaku segue quella di Hakimi, Suning possa alzare la quota da reinvestire e spingersi almeno alla metà di quanto realizzato.