Inter, Thuram determinante a Como: ha realizzato più gol "multipli" nelle ultime 2 stagioni

C'è tanto di Marcus Thuram nel successo dell'Inter a Como. La squadra di Cristian Chivu ha superato 4-3 i lariani di Cesc Fabregas e si avvicina al titolo di campione d'Italia soprattutto dopo il pareggio di oggi del Napoli a Parma. Una sfida iniziata in salita con l'uno-due dei biancoblù firmato da Valle e Nico Paz ma è proprio grazie ad una doppietta del francese fra le fine del primo tempo e l'inizio del secondo che i nerazzurri sono ritornati in partita trovando successivamente l'allungo per portare a casa l'intera posta in palio.

Sei marcature multiple in due stagioni

E proprio grazie a questi due gol che il numero 9 dell'Inter diventa il giocatore che ha realizzato più marcature multiple nelle ultime due stagioni. Thuram infatti ha totalizzato cinque doppietta e una tripletta negli ultimi due campionati. In quello in corso invece il gol multipli sono stati tre esattamente come il napoletano Hojlund e il romanista Malen.

Le sue parole

E proprio ai microfoni di DAZN ha commentato: "Saper soffrire e reagire di squadra è importante, vittoria importante per noi. Lotta scudetto chiusa? Finché non è matematicamente fatta, non si può dire. Arrivato a dieci gol? Ce l'ho fatta, anche se è stata un po' lunga. Normalmente ci arrivo prima, ma l'importante è che l'Inter vinca".