Inter, torna De Vrij ma difesa ancora incerottata. Lautaro, 9 su 9 contro il Cagliari

vedi letture

Tutti insieme appassionatamente? Non ancora, ma l'obiettivo è l'Arabia Saudita. L'Inter è tornata ieri ad allenarsi, la difesa resta il reparto che, numericamente, più preoccupa Simone Inzaghi. Le festività hanno restituito Stefan De Vrij, che aveva saltato l'ultima casalinga col Como ma dovrebbe rientrare al suo posto da titolare con il Cagliari. Le prossime ore daranno risposte sulle condizioni di Matteo Darmian, anche lui out per motivi fisici contro i lariani: il suo recupero è giudicato fondamentale, anche per la polivalenza tattica, ma per lo stesso motivo non c'è alcuna intenzione di rischiare.

Difficilmente la gara contro i sardi vedrà protagonisti Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. Per il primo si era ipotizzato un provino in ottica Riyadh, ma sembra improbabile. Il focus si sposta proprio sulla Supercoppa italiana, dove è altrettanto irrealistico immaginarli al top della forma. Due "casi" diversi, il più interessante riguarda proprio l'italiano. Anzitutto perché era rientrato e poi si è fermato: l'idea è di riportarlo in gruppo solo al meglio. In seconda battuta perché, a oggi, non apre alcuna questione di mercato. Qualche interrogativo in ottica futura, in un ruolo chiave, lo lascia.

Lautaro, un motivo in più per segnare. Dalla difesa all'attacco, ecco l'altro tema. Il digiuno di gol del Toro non preoccupa, ma la voglia di sbloccarsi è forte. Il Cagliari, da questo punto di vista, è un buon avversario. Non tanto per mancanza di rispetto verso i rossoblù, ma per tradizione: nelle nove partite giocate contro gli isolani, Lautaro ha infatti realizzato nove reti. Un'altra marcatura ne farebbe la sua vittima preferita in carriera, raggiungendo la Salernitana a quota dieci gol.