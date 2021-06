Inter, tra oggi e domani la fumata bianca per Hakimi al PSG: l'ultima richiesta è 65 mln + bonus

La trattativa per il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain sta per arrivare alle battute finali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la fumata bianca potrebbe arrivare proprio durante il weekend, con l'Inter che si è posta come target quota 70 milioni di euro (bonus compresi) per dire sì ai francesi. L’ultima richiesta, dopo il rilancio, è stata di 65 milioni più 5. Ma, con il tempo che scorre, potrebbe essere necessario limare qualcosa sul prezzo finale. Probabile che Leonardo stia giocando proprio sulle urgenze nerazzurre, puntando ad arrivare proprio all’ultimo per spuntare le condizioni migliori.

Praticamente zero chance per il Chelsea, che aveva comunque tentato l'Inter con l'offerta da 55 milioni più il cartellino di Marcos Alonso. Hakimi si è infatti accordato con il PSG e la sua volontà è destinata ad essere determinante.