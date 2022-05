Inter, tutti a disposizione per l'ultima

Tutti a disposizione di Inzaghi per accomiatarsi con un campionato che per larghi tratti l’Inter ha affrontato da capolista, dando l’impressione di essere totalmente irraggiungibile per le avversarie, ma che poi si è vista sfuggire di mano sul rettilineo finale aumentando i rimpianti per ciò che poteva essere e probabilmente non sarà. Già, perché se è vero che la speranza è l’ultima a morire, i nerazzurri non hanno la minima intenzione di lasciare nulla al caso. L’imperativo è dunque quello di chiudere il torneo con i tre punti, per poi attendere le evoluzioni da Reggio Emilia nella speranza di un rovinoso passo falso commesso dalla controparte rossonera. Inzaghi si affiderà al suo undici “tipo” con l’unica incertezza che resta legata al compagno di reparto di Lautaro Martinez: Dzeko resta favorito su Alexis Sanchez nonostante per il cileno, così come per diversi altri compagni di squadra, quella di domenica sarà molto probabilmente l’ultima apparizione con la maglia nerazzurra.