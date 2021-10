Inter, Vidal: "Contro la Lazio una gara bruttissima. Questa vittoria ci dà fiducia"

Ai microfoni di Inter TV, il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal commenta così la vittoria ottenuta a San Siro dai nerazzurri contro lo Sheriff Tiraspol (3-1 il risultato finale): "È stata una notte davvero perfetta per noi, ci serviva una vittoria di questo spessore per acquistare fiducia anche in vista della gara di domenica. Dobbiamo continuare a lavorare, ma è importante aver preso questa vittoria oggi".

Una dedica per il gol?

"Lo dedico a mia figlia Elisabetta che mi sta guardando dal Cile, glielo avevo promesso. Ho fatto di tutto per segnare e per dedicarle questa rete. Vogliamo andare avanti in Champions e serviva vincere oggi. Abbiamo perso domenica contro la Lazio una gara bruttissima. Oggi abbiamo fatto una bella gara che ci dà fiducia per il futuro.

La standing ovation dei tifosi?

"Mi fa piacere, loro si aspettano tanto da me per tutto quello che ho fatto per la mia carriera. Spero di fare il massimo e di vincere ancora con la maglia dell’Inter”.