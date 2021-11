Inter, Vidal: "Oggi mi sento bene. Avevamo bisogno di una vittoria così in Champions"

Ai microfoni di 'Mediaset' Arturo Vidal ha così commentato Sheriff-Inter 1-3. Il centrocampista cileno stasera a Tiraspol è stato tra i migliori in campo: "Avevamo bisogno di una gara così, con voglia e concentrazione. Siamo sulla strada giusta per andare avanti in Champions, ora torniamo a casa felici".

La tua gara è stata concreta

"Sì, sono felice. Ho giocato come mi piace, oggi mi sono sentito bene".