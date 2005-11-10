Toro scatenato: i granata hanno chiuso un poker di colpi in pochi giorni

Toro scatenato. Quattro arrivi per rinforzare la rosa di Ignazio Abate, le riflessioni di questi giorni di ritiro hanno indotto di fatto il ds Gianluca Petrachi a dare l'affondo per un poker d'acquisti proprio nelle ultime 48 ore. Lucas Perri, Pietro Comuzzo, Eray Comert e Kian Fitz-Jim tra porta, difesa e centrocampo.

Titolari in arrivo

Il portiere affiancherà Diego Mascardi prelevato negli scorsi giorni dallo Spezia. Il 28enne brasiliano è stato liberato dal Leeds United in prestito con diritto di riscatto, attese le visite e la firma sul contratto di Lucas Perri coi granata. In difesa doppio innesto: Pietro Comuzzo è arrivato a 'prezzo di saldo' dalla Fiorentina, che un anno fa diceva di no a 35 milioni di euro. 1 milione per il prestito e 19 per il diritto di riscatto, giocherà al fianco di Eray Comert, nazionale elvetico preso a parametro zero dopo che si è liberato dal Valencia dove era sbarcato nell'estate del 2024.

Battuto il Porto

Poi Kian Fitz-Jim, i piemontesi che sborseranno circa 3-4 milioni di euro per il classe 2003 nato in Olanda. Un talento nato e cresciuto nella cantera dell'Ajax, i granata sono riusciti a sbloccare l'affare vincendo la concorrenza del Porto di Francesco Farioli che lo aveva allenato proprio in quel di Amsterdam.