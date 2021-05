Inter, Zanetti: "Lo Scudetto è il frutto di due anni di lavoro di Conte: la squadra lo ha seguito"

Nel corso di un live talk organizzato da Legambiente insieme a Rete d’impresa Ambiente e Salute è intervenuto anche Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter: "Il nostro club è riconosciuto dalle Nazioni Unite come una società che si occupa di sostenibilità sociale, e siamo protagonisti di diverse iniziative in tutto il mondo. Sono orgoglioso di questo aspetto, perché non contano solo i risultati sportivi - le parole raccolte da FcInterNews.it -. Il nostro scopo è anche quello di sensibilizzare tutti verso la solidarietà. La vittoria dello scudetto? Ovviamente mi riempie di orgoglio, sono molto felice. Il tricolore, come ho già detto, è il frutto di due anni di lavoro di Antonio Conte e del suo staff. La squadra ha seguito il tecnico e ha svolto un lavoro egregio, nonostante le tante difficoltà. Proprio in queste condizioni è venuto fuori il valore del gruppo, che ha raccolto i risultati di tanto sudore. Uno scudetto che vale tantissimo per tutti noi".