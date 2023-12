Inter, Zanetti: "Simeone ha lasciato il segno qui. Noi tra le favorite? No, sono altre"

Nuove dichiarazioni dalla sala di Nyon dopo il sorteggio di questo pomeriggio. Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, presenta così la sfida con l'Atlético Madrid ai giornalisti presenti nella città Svizzera: "I Colchoneros hanno lo spirito del loro allenatore, il Cholo Simeone. Qui all'Inter ha lasciato il segno, lo considero un amico e sarà bello sfidarlo. Noi vogliamo rendere la vita difficile a tutti, ma le favorite sono Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City", le sue parole raccolte da Marca.

Sono state rese note anche le date degli ottavi di finale di Champions League che prenderanno il via il 13 febbraio, continueranno la settimana successiva e si andranno a concludere nelle prime due settimane di marzo. Per l'Inter, come noto, prima gara in casa contro l'Atletico Madrid:

Martedì 20 febbraio 2024

FC Internazionale Milano-Club Atlético de Madrid