Inter, Zhang a Milano già da oggi: il presidente non dovrà fare quarantena

vedi letture

Steven Zhang sarà a Milano già dalla giornata di oggi. Il presidente dell’Inter è atteso in questi giorni in Italia, ma secondo quanto riferito da SportMediaset la data X sarebbe proprio quella odierna. Zhang, inoltre, non dovrà sottostare ad alcuna quarantena provenendo dagli Stati Uniti e potrà quindi muoversi sin da subito. Oltre a seguire la squadra nella prossima di campionato contro la Lazio e mercoledì in Supercoppa contro la Juventus, sull’agenda del numero uno interista l’appuntamento cerchiato in rosso è quello relativo al rinnovo di Brozovic. Ma la visita italiana sarà l’occasione di discutere i prolungamenti della dirigenza e il rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro con Goldman Sachs.