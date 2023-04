Inter, Zhang: "Il derby sarà una doppia rivincita. Lasciare il club? Non ho parlato con nessuno"

Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il raggiungimento della semifinale di Champions League: "Abbiamo iniziato da lontano, c'erano tanti giocatori che hanno mai giocato la Champions. Per noi vuole dire tanto, per me e per lo staff che è pronto per andare avanti".

E la prossima partita sarà il derby?

"E' una rivincita per noi, per quello che è successo nel passato e l'anno scorso. C'è una certa emozione nel giocare questa partita".

Può la semifinale compensare il fatto di non raggiungere il quarto posto?

"Vuol dire tanto per me. Ogni partita è come se fosse una finale. In campionato la squadra deve fare di tutto come fatto in Champions League".

La sua emozione al terzo gol?

"Sono molto contento perchè Correa non segnava da tanto tempo. E' stata una grande chance per dimostrare che in campo sa fare di tutto. Sono molto felice".

Sarebbe triste nel caso dovesse lasciare questo club?

"Darebbe fastidio. Ho lavorato insieme al mio staff per vincere ogni competizione: campionato, Coppa Italia e Champions"

Se dovesse cedere il club?

"Non stiamo parlando con nessuno. Tutti qui lavorano per il club e per vincere".