Inter, Zhang passa in sede prima del ritorno in Cina: tanti gli argomenti sul tavolo

vedi letture

Steven Zhang si appresta a ritornare in Cina. Prima della partenza però il numero uno nerazzurro dovrà ancora trattare alcuni argomenti con il suo staff come il fatto di chiudere il mercato in attivo. Come riporta linterista.it, per questo il motivo il presidente dell’Inter è passato in sede.