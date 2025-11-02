Inter, Zielinski: "Non si possono vincere sempre le partite con 3 o 4 gol"

L'autore del primo gol dell'Inter contro il Verona, Piotr Zielinski, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Queste le parole del centrocampista polacco: "Il gol? L'abbiamo provato in allenamento, oggi abbiamo fatto bene e ringrazio Calhanoglu per questo assist, oltre a Palombo che cura i calci piazzati e guarda tanti campionati per rubare sempre qualcosina. Non si possono vincere sempre le partite con 3 o 4 gol, ci prendiamo questa vittoria importante".