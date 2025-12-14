Inter, il 'nuovo' Zielinski: "Ringrazio Chivu, senza continuità era difficile esprimersi al meglio"

Il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato a DAZN dopo il successo per 2-1 sul campo del Genoa che è valso la vetta in solitaria della classifica: "E' stata una partita difficile ma abbiamo portato a casa 3 punti molto importanti".

Sul gol di Bisseck cosa ha pensato?

"Io ero lì ai 16 metri, aspettavo che mi passasse la palla... Poi ha fatto da solo ed è andata bene così".

Cosa è cambiato per lei in stagione rispetto alla scorsa?

"Come ho detto altre volte, da quando sono arrivato all'Inter non sono mai stato al 100%. Ci sono stati infortuni più o meno gravi, ma senza continuità non riuscivo ad esprimermi al meglio. Ero tranquillo comunque, sapevo che quest'anno avrei potuto far vedere le qualità che ho. Sono felice che il mister mi abbia dato spazio".

La vetta della classifica in solitaria?

"E' sempre una bella cosa vedere l'Inter in vetta. Ci sono ancora tante partite da vincere, ma questa era un'occasione che non potevamo sbagliare e siamo riusciti a prendere 3 punti su un campo molto difficile".

Sul campo sembra anche in ottima condizione fisica...

"Si vede dalle ultime settimane che sto bene. Il Mister ha trovato un po' di spazio per me, lo ringrazio. Io cerco sempre di metterlo in difficoltà, a centrocampo abbiamo tantissimi campioni ma accettiamo tutti questa concorrenza".