Inter, Zielinski: "Bello trovarsi in testa, adesso serve continuità"
Ai microfoni di Sky è intervenuto Piotr Zielinski centrocampista dell'Inter al termine del successo per 2-1 al Ferraris di Genoa che ha permesso ai nerazzurri di portarsi in vetta alla classifica
"L’abbiamo portata a casa di carattere. Sul gol preso abbiamo pagato una disattenzione, ma poi siamo stati bravi a non prendere più rischi e abbiamo mantenuto una vittoria che per noi era fondamentale”.
Ritrovarsi in testa alla classifica che effetto fa?
"E' sempre bello trovarsi in questa posizione ma dobbiamo dare continuità e cercare di vincere più partite possibili, abbiamo i mezzi per rimanerci fino alla fine del torneo. Sono fiducioso, ma anche consapevole delle difficoltà che incontreremo nel proseguo del torneo"
