Inter, Zielinski: "Ora gioco con continuità e senza problemi fisici, sono contento"

Piotr Zielinski oggi sembra ormai un giocatore nuovo e rigenerato, tutt'altra versione di sé rispetto a quella fin troppo sbiadita esibita nella scorsa, prima stagione all'Inter con Simone Inzaghi in cui lo spazio per l'ex Napoli è stato relativo.

Ieri lo stesso Zielinski è stato tra i protagonisti della vittoria sul campo del Genoa. E al termine della partita ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Era fondamentale, sapevamo che era importante fare tre punti stasera. Abbiamo sofferto, ma alla fine contava portare a casa i tre punti. Per noi contava tornare subito a vincere dopo la sconfitta contro il Liverpool, volevamo riscattarci, così è stato e siamo felici. Ora sono contento perché sto giocando con continuità, senza problemi fisici. Sono felice, dobbiamo andare avanti così".

Zielinski è sceso in campo da titolare in Genoa-Inter 1-2, prendendo il posto da play lasciato vuoto da Calhanoglu dopo l'infortunio. Per Zielinski è stata una prestazione da 6,5 come voto nelle pagelle di TMW: "Con Calhanoglu ai box è il regista di questa Inter nel 3-5-2 di Chivu. Dirige le operazioni con ottima scelta di tempo. Cerca la conclusione del primo tempo ma non è fortunato, tiene botta quando il Genoa alza i ritmi".