Intrigo Frattesi, arriva la settimana chiave: il Sassuolo aspetta l'offerta migliore per chiudere

Per Davide Frattesi è molto probabile che inizi la settimana in cui si potrà entrare nel vivo della questione. La valutazione - ricorda il Corriere dello Sport - è 40 milioni: l’Inter pensava di chiudere con Mulattieri e 23 milioni, ma non basterà. La posizione della Roma è stata spiegata al Sassuolo senza veli, tra i due club il rapporto si è consolidato nel tempo con le numerose operazioni di mercato concluse.

Questione di numeri. Se Frattesi vale 40 la Roma incassa il 30 per cento della rivendita (12 milioni). Se invece si ragiona sui 30 milioni, l’operazione per Pinto diventa fattibile, tra quel 30 per cento da scontare (quindi 9-10 milioni), l’operazione Volpato-Missori (altri 10 milioni) che diventerebbe una sorta di acconto già versato, per arrivare ad un costo cash sostenibile a fronte di un valore tecnico importante.

Roma e Inter. Frattesi a Roma troverebbe Matic, Cristante, Bove e l’ultimo arrivato Aouar (più il capitano Pellegrini che spesso diventa risorsa in più nel mezzo). All’Inter, con Brozovic in uscita, si aggiugerebbe a Barella, Calhanoglu, Asslani, Mkhitaryan. I nerazzurri hanno appena incassato i 17,5 più bonus (fino a 20) per Brozovic. Da ora si fa sul serio.