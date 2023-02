Inzaghi: "Bello avere tante alternative davanti, sceglierò sempre per il bene dell'Inter"

vedi letture

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto contro l'Udinese: "I ragazzi lavorano molto e mi aiutano nel fare le scelte per le partite. Chi è partito da titolare e chi è entrato a gara in corso mi ha dato grandissime risposte, devono continuare così".

Chi giocherà in attacco in Champions?

"Spero di avere sempre tante alternative, non dimentichiamo che abbiamo giocato 4 mesi con tante defezioni, facendo grandi cose, soprattutto in Europa. Sceglierò senza problemi, di volta in volta".

Difficile lasciare fuori Lukaku?

"E' difficile lasciare fuori Dzeko, è difficile lasciare fuori Lautaro. Questo è il compito dell'allenatore, devo scegliere sempre al meglio".

Chi dà più garanzie?

"Dopo le partite è difficile fare previsioni. Stasera abbiamo speso tanto contro una squadra fisica e tecnica. Mancano due giorni e mezzo, faremo le scelte giuste per il bene dell'Inter".

Col ritorno di Brozovic, Calhanoglu resta playmaker o torna a fare la mezzala?

"Può fare tutti e due i ruoli perché è un giocatore di qualità. Ha fatto cose straordinarie davanti alla difesa".

Tanti errori tecnici legati al campo. E' un fattore che vi condiziona?

"Chiaramente è un qualcosa che in questo momento ci disturba, non ci sono stati i tempi tecnici per sistemare il manto erboso. Speriamo che con l'arrivo del bel tempo possa migliorare".

Mkhitaryan ha detto che avete fatto vedere al mondo intero che con l'Inter non si può scherzare

"Messaggio importante di un grandissimo professionista che sta facendo benissimo con noi. Sta crescendo giorno dopo giorno, è un professionista esemplare".