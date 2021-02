Inzaghi difende le riserve della Lazio: "Ci hanno fatto passare il turno in Champions"

Battuta la Sampdoria 1-0, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, commenta a Sky la vittoria, arrivata nonostante un rendimento non ottimale dei calciatori subentrati: "Io penso che le riserve di cui parliamo ci hanno permesso di passare il turno in Champions, cosa non scontata, e di essere in ottima posizione in campionato. Sappiamo che giocando tante partite ci possono essere complicanze, noi ne abbiamo obiettivamente più del dovuto: dalla sospensione del campionato scorso non siamo più riusciti a essere al completo".

