Inzaghi e la rimessa: "Quella del gol non doveva nemmeno esserci. Non sbaglia solo Bisseck"

vedi letture

Simone Inzaghi torna anche in conferenza stampa sulla rimessa laterale precedente a quella che ha portato al gol vittoria del Bologna. L’allenatore dell’Inter, sconfitto al Dall’Ara, si sofferma anche sul rinvio di Bisseck, che di fatto ha prolungato in favore di Orsolini la palla da spedire in rete: "La rimessa che ha scaturito il gol non doveva neanche esserci perché quella precedente è stata battuta molto più avanti e i ragazzi erano nervosi. Sul gol però c'è un errore non solo di Bisseck, ma di tutti i ragazzi. Dovevamo respingere quella palla in modo diverso".

Quanto è mancata la presenza di Dumfries e di Thuram?

"Sicuramente ci sono mancati, ma siamo abituati perché è un periodo in cui non riusciamo mai a essere al completo. Stasera però dobbiamo analizzare la sconfitta, lasciando da parte il nervosismo. La squadra era molto delusa e nervosa adesso, quindi lo faremo più avanti ma il nostro campionato non finisce qui".

La conferenza stampa di Inzaghi.