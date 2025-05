Rinnovo, adeguamento e una punta da 40 mln: la strategia dell'Inter per trattenere Inzaghi

Anche in casa Inter è venuta fuori la bega allenatore. Simone Inzaghi ha un'offerta importante dall'Arabia Saudita, esattamente dall'Al Hilal, e questo ha messo in discussione il suo futuro. Il suo attuale contratto, rinnovato lo scorso luglio fino al 2026 con un ingaggio da 6,5 milioni netti più ricchi bonus, è già oggetto di discussione per un ulteriore prolungamento.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società e l’allenatore discuteranno ufficialmente nei prossimi giorni, dopo la finale di Champions League col Paris Saint-Germain, con la volontà comune di allungare l’accordo fino al 2027, con opzione per il 2028. Un’intesa che vorrebbe consolidare un ciclo vincente, iniziato nel 2021 con Inzaghi arrivato in punta di piedi e ora diventato colonna portante del progetto tecnico.

Sul tavolo ci sono - dicevamo - le sirene dell’Al Hilal, pronte a tentare Inzaghi con un’offerta economicamente irraggiungibile. Tuttavia la priorità del tecnico resta l’Inter, così come il desiderio del club di blindarlo. La distanza economica tra il calcio europeo e quello saudita è evidente, ma i nerazzurri sono pronti a rilanciare con un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni, più bonus legati a successi nazionali e internazionali. Basteranno?

In parallelo si pianifica anche il mercato: l’Inter ha stanziato circa 40 milioni per un nuovo attaccante, cifra significativa considerato il basso profilo degli investimenti recenti. Il rinnovo di Inzaghi rappresenterebbe così il primo passo per consolidare un progetto tecnico ambizioso, nonostante le sfide economiche e le lusinghe estere.