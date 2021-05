Inzaghi-Inter, l'annuncio slitta per colpa di... Lotito: manca il pagamento di una mensilità

Occorrerà attendere ancora qualche giorno per l'ufficialità di Simone Inzaghi all'Inter. Il motivo è presto detto: come riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, Claudio Lotito starebbe tergiversando sul pagamento di una mensilità al suo ex tecnico, rallentando di fatto l'iter burocratico per l'annuncio, che è comunque soltanto posticipato.