Inzaghi: "La grande svolta per questa Lazio sarebbe avere tutti i soldati sempre arruolabili"

Quando c'è stata la svolta? Dopo che c'è stata chiarezza sul tuo futuro? "Penso di no, i giocatori sanno cosa rappresenta la Lazio per me. Vedono che do il massimo, che finisco tutte le partite senza voce. La grande svolta per una squadra come la nostra è avere tutti i soldati sempre arruolabili. Da dopo il Covid non è mai successo. Ora abbiamo subito un altro rallentamento, la perdita di Luiz Felipe è pesante. Speriamo che Luis Alberto torni presto". Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato così la svolta di risultati dei suoi biancocelesti nella conferenza stampa alla vigilia del match col Sassuolo.