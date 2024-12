Inzaghi: "Nico Paz ha grandi qualità, se arriveranno giovani sono pronto a lavorarci"

Una buona dose di mercato, nella conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida che vedrà la sua Inter sfidare il Como: "A oggi nessuno ha manifestato l'intenzione di muoversi. So che il presidente, insieme ad Ausilio e Baccin, si stanno guardando insieme e sono sempre attivi. La cosa che mi preme di più è chiudere nel migliore dei modi il 2024, con l'augurio di cercare di recuperare questi giocatori visto che abbiamo rotazioni limitate a livello difensivo".

Cosa pensa di Nico Paz?

"È un giocatore di qualità, con un buon fisico e un ottimo piede. Ha tutto davanti a sé, farà una grandissima carriera: non lo conosco ma me ne hanno parlato molto bene a livello umano. Ha grande qualità".

Sembra che il mercato di giugno possa essere diverso rispetto al passato, con qualche giovane in più e qualche esperto in meno. Avete già affrontato questo argomento?

"Se ne parlerà, in questo momento di mercato si è parlato molto poco a essere sincero. So che i dirigenti sono al lavoro, io non ho preclusioni verso giocatori giovani o più avanti con l'età. Se quelli più avanti con l'età arrivano come sono arrivati da noi nelle ultime stagioni, ben vengano. Però sappiamo che stiamo andando in una certa direzione e se arriveranno giocatori giovani sarò il primo ad accettarlo".

