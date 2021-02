Inzaghi rinnova con la Lazio o no? "Lotito ha fatto la sua offerta, siamo a buon punto"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parlando a Sky Sport dopo la sconfitta col Cagliari ha parlato anche del rinnovo del suo contratto, ancora in ballo: "Come in tutte le cose devono esserci trattative. Lotito ha fatto la sua offerta, l'ho vista tre giorni fa e non penso che alla fine ci saranno problemi. Il presidente si è comportato benissimo, coi suoi tempi, lo conosco da 15 anni. Secondo me siamo a buon punto".