Inzaghi saluta tra gli stracci che volano. Benevento, ora il futuro: Stroppa in pole

Porta sbattuta, sassolini via dalle scarpe e qualche straccio che voleva. La separazione tra Filippo Inzaghi e il Benevento non è stata proprio indolore, e ha fatto sicuramente rumore. Dopo uno strepitoso girone di andata, i sanniti si sono afflosciati nel ritorno e infine sono retrocessi. SuperPippo va via con tanta rabbia, in sella rimarrà salvo sorprese il ds Foggia e ora è il tempo della scelta del tecnico da cui ripartire. Perché, amarezza a parte, con Vigorito il Benevento ripartirà, pochi dubbi. Da questo punto di vista, in pole al momento sembra esservi Giovanni Stroppa, che due stagioni fa ha guidato il Crotone in Serie A e la cui candidatura pare più calda rispetto a quella di Fabio Liverani.