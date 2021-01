Inzaghi si gode il derby vinto dalla sua Lazio: "Abbiamo strameritato questo successo"

Dopo il derby stravinto dalla sua Lazio, Simone Inzaghi commenta a Sky il successo per 3-0 sulla Roma: “Abbiamo fatto una grandissima gara, di rabbia, di corsa, di determinazione. I ragazzi sono stati splendidi, ma l’avevo detto ieri in conferenza: avevo visto gli occhi giusti e l’avevano preparata nel migliore dei modi. Siamo stati bravissimi, abbiamo strameritato questa vittoria. Ci dà grandissima soddisfazione, è stata voluta con tutte le forze, per i nostri tifosi che sono venuti in massa”.

A breve tutte le dichiarazioni di Inzaghi.