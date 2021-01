Inzaghi striglia il Benevento: "Qualcuno si è montato la testa? Ora torniamo coi piedi per terra"

Quello che si presenta a Sky Sport dopo la sconfitta col Benevento è un Filippo Inzaghi deluso. L'analisi dell'allenatore del Benevento non cerca scuse: "Quello che era successo col Milan e Sassuolo si è ripetuto oggi. Se qualcuno si era montato la testa, dobbiamo tornare coi piedi per terra. Se facciamo 17 tiri non possiamo segnare un gol per caso alla fine, e loro con tre tiri ci fanno quattro gol. Riesco difficilmente a commentare, ma prendiamoci le nostre colpe. Divento pazzo a pensare che i portieri sono sempre i migliori in campo con noi, ma non può essere un caso".