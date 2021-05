Irrati richiama Calvarese al VAR, la Juve al 24esimo sblocca il derby d'Italia!

vedi letture

Juventus in vantaggio nella sfida contro l'Inter valida per la 37esima giornata di Serie A. I bianconeri sono passati in vantaggio grazie a un calcio di rigore che Calvarese ha assegnato solo dopo esser stato richiamato al monitor dal VAR Irrati per un intervento di Darmian (poi ammonito) su Chiellini.

Sul dischetto s'è presentato Cristiano Ronaldo, che s'è visto intercettare il rigore da Handanovic ma poi ha ribadito in rete sulla successiva ribattuta.

Clicca QUI per la diretta testuale di Juventus-Inter.