Isaksen a poche ore da Bayern-Lazio: "Sarà una partita difficile, non impossibile"

L'esterno d'attacco della Lazio Gustav Isaksen ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del club biancoceleste a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro il Bayern Monaco che andrà in scena a Monaco di Baviera. Si ripartirà dall'1-0 a favore dei biancocelesti maturato nel match d'andata: "Siamo pronti, sarà una notte bellissima. Dobbiamo aiutare tutti i tifosi della Lazio, sarà una partita difficile, ma non impossibile. Come stiamo dopo il Milan? Abbiamo fame, vogliamo vincere. Il Bayern Monaco è una bellissima squadra, ma in questo momento è un po’ in difficoltà. Che Lazio servirà? Mi aspetto un Bayern diverso, una squadra molto aggressiva e che vuole vincere. Dobbiamo essere uniti. La sfida d’andata è stata bellissima, ma quella di oggi è più importante. La mia testa è sulla sfida di oggi".

Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni

Tuchel, alle prese con diverse assenze, dovrebbe schierare i suoi con il classico 4-2-3-1. Davanti a Neuer, linea difensiva a 4 con Kimmich e Davies nel ruolo di terzini. Al centro De Ligt e Dier, con quest’ultimo che ha la possibilità di giocare anche in mediana al posto di Pavlovic e vicino a Goretzka. Kane sarà ovviamente il riferimento offensivo, sostenuto da un trio tra le linee con Tel, Muller e Musiala.

Sarri, per completare l’opera iniziata all’andata, risponderà con il suo ormai consolidato 4-3-3. Dubbio in mediana, con Cataldi leggermente avanti su Vecino per giocare in un terzetto completato da Guendouzi e Luis Alberto. Ballottaggio anche in avanti tra Felipe Anderson e Isaksen, per completare il tridente formato da Immobile e Zaccagni. Provedel tra i pali, protetto da una difesa con Marusic, Gila, Romagnoli e Hysaj.

Bayern Monaco (4-2-3-1) - Neuer; Mazraoui, Dier, De Ligt, Davies; Goretzka, Pavlovic; Muller, Musiala, Tel; Kane. Allenatore: Tuchel.

Lazio (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.