Isaksen giura amore alla Lazio: "Sono troppo contento, questa è la mia squadra del cuore"

L'attaccante biancoceleste Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio per presentare la sfida di campionato contro il Pisa. Queste le sue parole a Lazio Style Channel:

"Veniamo a Pisa con umiltà, sappiamo che è uno stadio difficile e affrontiamo una squadra buonissima che sta facendo un'ottima stagione. Abbiamo fame e vogliamo contnuare da quel che abbiamo fatto contro la Juventus. Mi sento vicino alla forma dell'anno scorso, non è divertente rimanere fuori".

Sulle sue condizioni: "Voglio giocare, mi sento come prima finalmente ma sento che posso fare di più. Voglio creare di più e fare di più, questa sera grande è una grande occasione. Vicino alle 100 presenze? Sono troppo contento, la Lazio è la mia squadra ed è nel mio cuore, voglio continuare ad aiutare la squadra, i tifosi e il club".