Lazio, Isaksen: "Siamo un grande gruppo. Con il Parma vogliamo ottenere i tre punti"

Nel corso di un'intervista rilasciata ai colleghi di CBS Sports Golazo, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato della squadra e del momento che stanno attraversando: "Non abbiamo grandi 'superstar' in rosa - evidenziano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it - per questo dobbiamo essere un collettivo forte per riuscire a stare più in alto possibile. Per il momento sta andando bene, ma possiamo ancora migliorare. Ora non siamo nella posizione di classifica in cui vogliamo essere, per questo contro il Parma vogliamo vincere e ottenere i tre punti".

Il giocatore biancoceleste ha proseguito parlando della retroguardia elogiando comunque il gruppo e i compagni: "Abbiamo una grande difesa e - ha proseguito - credo che siamo una delle squadre con più clean sheet in Europa. Siamo molto solidi. Il mio compito è quello di segnare, su quest'aspetto tutti noi attaccanti dobbiamo fare meglio. Comunque siamo un grande gruppo e lavoriamo duramente uno per l'altro".

Infine un commento anche sulle sue condizioni fisiche: "Mi dispiace tanto per il problema fisico che ho avuto - ha concluso Isaksen - volevo tanto continuare a giocare. Sicuramente salterò la gara contro il Parma. Gli infortuni purtroppo possono accadere, spero che i miei compagni facciano bene, io sarò pronto a sostenerli