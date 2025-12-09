La Lazio per Isaksen, il report medico: "Lesione di basso grado a carico dell'adduttore sinistro"

Lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro. Questo il responso degli esami a cui si è sottoposto Gustav Isaksen, attaccante esterno della Lazio, a due giorni dal pareggio per 1-1 contro il Bologna nell'ultimo turno di campionato. Match nel quale lo stesso danese ha segnata l'iniziale vantaggio prima di lasciare il campo nell'intervallo per infortunio. Lo stesso Maurizio Sarri, in conferenza stampa dopo la partita aveva detto: "Isaksen si è fermato per un risentimento all'adduttore, speriamo non sia nulla di grave".

Il report medico della Lazio - "Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Gustav Isaksen, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".