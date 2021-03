Italia, 70 punti in 30 partite per Mancini: nessuno come lui nella storia degli azzurri

Nessuno come Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. Con 21 vittorie in 30 partite, l’attuale commissario tecnico è quello con la percentuale di vittorie più alta nella storia azzurra (70 per cento). Meglio di Pozzo (66 per cento) e Sacchi (64 per cento). Inoltre, con 70 punti in 30 gare da ct, il Mancio supera anche in questa classifica totem come Vicini, Sacchi e Pozzo (66), nonché Lippi (62).