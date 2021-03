Italia, Acerbi: "Abbiamo giocato una buona partita. Bulgaria molto fisica, lo sapevamo"

Dopo il successo contro la Bulgaria, il difensore dell'Italia Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "E' stata una partita molto fisica, lo sapevamo. Loro sono stati molto coraggiosi a venirci a prendere. Noi abbiamo fatto una buona partita, potevamo fare meglio nei disimpegni ma quando la metti sull'agonismo loro diventa difficile. Nel sbloccarla poi abbiamo anche trovato il 2-0 e da lì partita finita".

Mancini cosa ti dice dopo il raddoppio?

"Voleva la linea sempre alta per non far arrivare in area gli avversari. Abbiamo provato ad attaccare gli avversari e cercare alla fine il terzo gol".

Ora c'è la Lituania. Come arriva l'Italia?

"La benzina deve sempre esserci. Bisogna finire bene. La benzina la troviamo dentro di noi".