Italia al Mondiale al posto dell'Iran? Zampolli rincara la dose: "Più del 50% di possibilità"

Nei giorni scorsi Paolo Zampolli aveva dichiarato al Financial Times che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe richiesto alla Fifa di escludere dal Mondiale l'Iran e di ripescare l'Italia. Oggi l'inviato speciale dell’amministrazione Trump non lascia, ma anzi rilancia.

Intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, nel corso della trasmissione 'La Politica nel Pallone', Zampolli ha dichiarato: "Che percentuale c’è per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali? Penso più del 50%. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump".

Zampolli ha spiegato com'è nata la genesi di questa possibilità: "Vedevo che l’Iran non era ancora confermato a causa della Guerra. Ho chiesto di una possibilità a Infantino di un ripescaggio dell’Italia. Inoltre i visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate. Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli Stati Uniti d’America è meglio che non vengano. Ancora con Trump non ho parlato, ma non si è sbilanciato. I giocatori iraniani sono benvenuti, ma il segretario Rubio è stato chiaro sul fatto che non possono portare persone che non vanno bene agli Stati Uniti d’America. Se l’Iran non partecipa non so se siamo preparati per mettere qualcuno, ma tutto può succedere".