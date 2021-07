Italia, Chiellini: "Lukaku negli ultimi 2 anni grazie a Conte ha fatto un ulteriore salto di qualità"

"Sarà una partita importante, speriamo non sia quella della vita e di averne poi altre più importanti. Servirà una partita fatta bene, una gara in cui sarà necessaria attenzione nei dettagli che fanno la differenza. Non stravolgeremo il nostro gioco ma sarà fondamentale limitarli al massimo". Parole e pensieri di Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Nazionale che ha rilasciato una intervista ai microfoni della 'Rai' alla vigilia del match contro il Belgio, partita valida per i quarti di finale dell'Europeo.

Come stai?

"Io sto molto meglio, mi sono sempre allenato con la squadra da quando siamo tornati e sono a disposizione. In queste partite abbiamo dimostrato di essere tutti importanti e di meritare una maglia da titolare, sono già contento di essere a disposizione. E' importante andare avanti come squadra".

Di fronte ci sarà Lukaku

"Ha fatto una stagione incredibile, credo che negli ultimi due anni anche grazie al lavoro con Conte abbia fatto un ulteriore salto in avanti. A prescindere dalla presenza o meno di De Bruyne e Hazard, Lukaku adesso è un leader di questa squadra e bisognerà fare attenzione. Ma l'importante è mantenere le nostre caratteristiche, questa squadra è cresciuta e non vediamo l'ora di affrontarli".

Che giudizio dai in definitiva del Belgio?

"E' una delle più importanti del lotto. Sta dimostrando grande solidità e sta ricalcando un po' il Mondiale del 2018 e gioca insieme da tanti anni, la famosa golden age sta arrivando in una fase di grande maturità e tra questo Europeo e il prossimo Mondiale saranno probabilmente le ultime occasioni per arrivare a vincere. Hanno giocatori fantastici, di altissimi livello internazionale. C'è grande rispetto e sarà una bella partita, potrebbe essere anche una finale anticipata per i valori fin qui visti in campo".