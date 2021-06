Italia, Emerson Palmieri: "Mancini mi ha consigliato di lasciare il Chelsea, devo giocare"

vedi letture

Emerson Palmieri, intervistato dal Telegraph, ha rivelato di aver parlato con il ct del proprio futuro, che dovrebbe essere lontano dal Chelsea: "Mancini vuole vedermi fare bene, quindi mi ha consigliato di cambiare squadra e giocare il più possibile. Però sappiamo che a volte il calcio dipende da tanti fattori, non solo da me. In questa stagione le cose non sono andate esattamente come previsto, però penso che devo trovare sempre un lato positivo in tutto. In questa stagione ho comunque imparato molto. Futuro? Non penso tanto al mercato. Ho i miei obiettivi personali e darò risposte sul campo. Il futuro non mi preoccupa".