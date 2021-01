Italia esclusa dall'Olimpiade? Petrucci: "Sarebbe un'umiliazione. Il CIO non ha ancora deciso"

Gianni Petrucci, presidente della Federbasket ed ex presidente del CONI, ha parlato a Radio Rai in merito al fatto che il CIO potrebbe sanzionare l'Italia il 27 gennaio per aver violato le regole sull'autonomia dello Sport contenute nella carta olimpica, escludendo di fatto l'Italia dalla prossima Olimpiade, con il CONI che spera in un decreto legge per avere completa autonomia: "Non credo che il CIO abbia preso la decisione ma è grave e i casi sono due: o non c'è la volontà o non c'è autorità. Non si è mai arrivati a questo punto in passato, siamo un Paese tra i migliori per risultati e rischiamo di essere umiliati perché non si è data completa autonomia al CONI. Cosa costa dare questa autonomia? Sono misteri".