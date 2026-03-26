Italia, Gattuso: "C'è stato da faticare, ora recuperiamo bene e ci giochiamo la finale"

Il ct dell’Italia Rino Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro l’Irlanda del Nord vinto 2-0 e valido per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

Primo passo fatto.

"C'è stato da faticare e ci hanno pure sorpreso. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, ma c'è stata concentrazione. Siamo stati molto bravi, non era scontato".

Nella ripresa è cambiato tutto.

"Eravamo lenti, ma nel secondo tempo abbiamo dato più ritmo e ci andiamo a giocare questa finale. Sappiamo che è difficile e cerchiamo di recuperare bene".

Sarà complicato lontano da casa.

"La pressione la sentono anche gli altri. Adesso ci godiamo questo, da domani concentrati su quello che dobbiamo fare".

Ci voleva.

"Ci voleva, ringraziamo Bergamo. Adesso andiamo a giocare questa finale".