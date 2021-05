Italia, Grifo: "Ho dato tutto, giocare l'Europeo sarebbe il massimo. Serie A? Non potrei dire no"

Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo e della Nazionale azzurra, parla così ai microfoni di Sky del prossimo Europeo: “Quest’anno ho fatto bene, sapevo che ci sarebbe stato un Europeo e ho dato tutto fine la fine, giocarlo sarebbe una bella storia. Io il Beckam della Foresta Nera? Ma io sono solo Vincenzo Grifo. Uno che in Italia chiamano tedesco e che in Germania chiamano l’italiano. Futuro in Serie A? Difficilmente potrei dire no alla Serie A. A Friburgo mi trovo benissimo, ma mai dire mai”.