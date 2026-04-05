Italia in crisi, D'Ambrosio: "Vedo allenatori delle giovanili che esultano come in Champions"

L'ex difensore di Inter, Monza e Torino, Danilo D'Ambrosio, ha detto la sua in merito alla crisi del calcio italiano e della Nazionale azzurra nel corso di un'intervista rilasciata a Il Giornale.

Queste le sue parole: "Se fossi presidente della FIGC? È come negli affari: punterei su una squadra di persone competenti che possono insegnare qualcosa a me e agli altri. Servono educatori, allenatori e dirigenti che amino davvero il calcio e i giovani. Se formi uomini e donne consapevoli, allora puoi anche formare calciatori migliori. Altrimenti restano atleti senza dignità".

Poi porta l'esperienza personale, riguardo ad alcune scene cui ha assistito portando i figli alle loro partite: "Al di là dei genitori, vedi allenatori che esultano ai gol come se fossero in Champions. Molti tecnici non pensano più al bene dei ragazzi, ma a far carriera". "I bambini" - aggiunge D'Ambrosio - "devono tornare a divertirsi, soprattutto a sbagliare e a imparare senza la pressione continua del risultato".