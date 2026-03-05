D'Ambrosio è tornato in Italia: l'ex difensore e la sua famiglia erano rimasti bloccati a Dubai

Finalmente Danilo D'Ambrosio, con la sua famiglia, è tornato in Italia: l'ex difensore di Monza, Inter, Torino, Juve Stabia e Potenza era infatti rimasto bloccato a Dubai, dove era volato per una vacanza con la moglie e i due figli piccoli. Un viaggio che si è trasformato in un'avventura poco piacevole, ma che si è risolta nelle ultime ore. Alla famiglia D'Ambrosio resteranno solo i ricordi, belli e brutti: adesso sono a casa sani e salvi.

Il contesto

Il calciatore si è rifugiato in un sottoscala di casa di amici dopo l’escalation di attacchi che coinvolge gli Emirati Arabi Uniti in risposta ai raid congiunti di Stati Uniti e Israele su Teheran. Ai microfoni di Sky, D’Ambrosio aveva raccontato così quanto avvenuto: "Abbiamo ricevuto tanti alert dai telefonini, in questo momento ci troviamo in casa di un nostro amico. Tre droni ci sono scoppiati praticamente in testa. Abbiamo preso l’occorrente dopo che ci hanno consigliato di spostarci da qualche struttura.

Fino a qualche ora fa la situazione era abbastanza tranquilla, ora c’è preoccupazione. Da quello che so, l’aeroporto è stato chiuso. Non c’è allarmismo totale, comunque, ma è preoccupante per chi non è abituato a queste situazioni", le parole dell'ex giocatore di Inter e Monza.