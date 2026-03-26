Italia, Locatelli: "Ancora non abbiamo fatto nulla. Gruppo bellissimo, Gattuso condottiero"

Il centrocampista dell’Italia Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nel match valido per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

Ci siamo tolti un peso?

"Non ce lo siamo ancora tolto, abbiamo una finale da giocare. Non abbiamo fatto ancora nulla. Partiti un po' contratti, poi ottimo secondo tempo. Dobbiamo fare un'altra gran finale".

Troppo schiacciato sulla linea difensiva?

"Dal campo avevo la percezione che potessi aiutare più la squadra, poi il mister mi ha detto di stare più alto e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio".

Grande sensazione di squadra.

"Ci aspettavamo che fosse una partita così. Siamo un gruppo bellissimo e Gattuso è il nostro condottiero. Siamo veramente uniti, anche per le sofferenze patite in questi anni. Non ci saranno alibi, bisogna fare una gran finale".

Cosa ha detto il ct nell'intervallo?

"Sono sensazioni che ci sono, sappiamo quanto pesano queste partite. Il mister ci ha chiesto se pensavamo fosse facile. Dobbiamo portarci dentro la compattezza che abbiamo avuto, alla fine il lavoro di squadra paga sempre".

Come si va a giocare la finale?

"Ci vuole personalità, gente che si fa dare la palla e che ha la parola positiva per il compagno. Bisogna ripartire dall'atteggiamento del secondo tempo e anche dalla compattezza del primo. Siamo stati lì con pazienza e alla fine ce l'abbiamo fatta, ringraziamo il pubblico e so della responsabilità che abbiamo sui bambini e su tutto il movimento italiano. Motivo in più per spingere al massimo".