Italia, Mancini: "Immobile o Belotti, non cambia molto: si alterneranno in queste 3 gare"

vedi letture

Roberto Mancini, ospite di Rai Sport, analizza così le difficoltà della prossima sfida all'Irlanda del Nord: "Sarà la più delicata perché viene dopo tanti mesi e forse perché delle tre è la più insidiosa. Jorginho non ci sarà, le ipotesi sono Sensi e Locatelli, vedremo come starà Stefano però l'ipotesi Locatelli è la più accreditata. Barella può giocare dal primo minuto. Kean? Non c'è stato nessun comportamento non adeguato, era veramente stanco, immagino sia dovuto all'affaticamento post-Covid e in accordo col PSG abbiamo deciso di non prenderci rischi. Immobile-Belotti? Abbiamo queste tre partite e dovremo cambiare interpreti, per noi non cambia molto, si alterneranno".