Italia, Mancini: "Ottimisti ed emozionati, speriamo di arrivare in fondo all'Europeo"

vedi letture

Una breve battuta ai microfoni del Tg1 per Roberto Mancini. Il ct dell'Italia, interrogato sulle sensazioni in vista dell'Europeo, ha così risposto: "Siamo ottimisti ed emozionati, la speranza è quella di arrivare in fondo, così come le altre squadre". A breve, inoltre, il primo dei tre canali della tv pubblica racconterà alcuni retroscena legati alla Nazionale.