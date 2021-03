Italia, Mancini si affida al suo bomber da trasferta: 8 gol su 10 di Belotti segnati fuori casa

vedi letture

Con ogni probabilità sarà Andrea Belotti il centravanti dell’Italia domani sera. A Sofia Roberto Mancini dovrebbe puntare sull’attaccante del Torino che dovrebbe far rifiatare Ciro Immobile, a segno giovedì a Parma nel match contro l’Irlanda del Nord. Una rotazione programmata con il commissario tecnico azzurro che può contare su due centravanti di livello a cui affidare la guida del pacchetto offensivo in queste qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar.

Bomber da trasferta - Numeri importanti per il "Gallo" con la maglia della Nazionale azzurra. Con Mancini, infatti Belotti è il giocatore che ha realizzato più reti, ben sei, davanti a Jorginho con cinque. Non solo. Delle dieci marcature realizzate con la maglia dell’Italia, l’attaccante del Toro, quattro totalizzate con Giampiero Ventura come ct, otto sono state segnate in trasferta. Un buon auspicio per la nostra Nazionale.