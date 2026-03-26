TMW Italia, rigorista dichiarato e le scelte in caso di parità. Oltre che una garanzia tra i pali

"Il nostro rigorista è Mateo Retegui. In caso di penalty, sarà lui a calciarlo". Nella conferenza stampa pre-partita, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha sciolto ogni dubbio su chi calcerà un eventuale rigore durante il match. Il CT ha poi risposto anche alla domanda circa l'eventualità di un pari al 120esimo che farebbe concludere il match con la lotteria dei tiri dagli undici metri. "Certo che ci abbiamo pensato - ha detto -. E infatti già a Coverciano tutti hanno tirato dal dischetto almeno tre volte". Ma chi dovrebbero essere gli altri rigoristi?

Detto che cambi e infortuni possono poi cambiare lo scenario, Gattuso ha anche altri rigoristi nella sua squadra. Uno di questi è sicuramente Moise Kean, centravanti della Fiorentina. Calciano con una certa regolarità dal dischetto anche Matteo Politano e Manuel Locatelli. Quest'ultimo, prima dell'errore contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato, era sempre stato impeccabile dagli undici metri.

Il mancino di Dimarco è un'opzione, anche se ha smesso di calciarli nelle competizioni giovanili. Più recente l'ultimo rigore calciato dal suo compagno di squadra Pio Esposito: era il 13 maggio 2025 e il centravanti classe 2005 giocava con lo Spezia. E' una possibilità concreta anche Giacomo Raspadori che ha realizzato l'ultimo penalty proprio con la maglia azzurra.

Dovesse la gara concludersi ai calci di rigore, l'Italia avrebbe comunque la sua garanzia principale tra i pali: trattasi di Gianluigi Donnarumma, portiere che in carriera ne ha già parati 17 di cui due con la maglia dell'Italia (uno a Rondon nel marzo 2024 e un altro a Modric nel successivo Europeo) oltre a quelli dopo i tempi regolamentari. Già, perché nel 2021 proprio le sue parate dal dischetto furono decisive per permettere alla nostra Nazionale di laurearsi campione d'Europa. In quella occasione, l'Italia batté sia la Spagna che l'Inghilterra dopo il 120esimo e le parate di Gigio su Morata, Sancho e Saka furono decisive.

I convocati di Gennaro Gattuso per Italia-Irlanda del Nord

Portieri - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.

Difensori - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.

Centrocampisti - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito.